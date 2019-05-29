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Spor, Futbol

'Sergen hoca ile bir kez daha konuşacağız'

Alanyaspor Kulübü Başkanı Çavuşoğlu, "Sergen hoca ile bir kez daha konuşacağız. Henüz sonuçlanan bir şey yok." dedi.

Mustafa Kurt   | 29.05.2019
'Sergen hoca ile bir kez daha konuşacağız'

Antalya

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Çek futbolcu Josef Sural'in hayatını kaybettiği trafik kazasının takımı etkilediğini söyledi. 

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezonun kendileri için çok kötü geçmediğini belirtti.

Kendileri için en üzücü olayın oyuncuları Josef Sural'in kazada hayatını kaybetmesi olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Sural'i kaybetmenin üzüntüsünü halen yaşadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan tabii ki lig ve müsabakalar devam etti. Bizim de son 4 maçımız kalmıştı. Konya maçında bir erteleme söz konusu olmuştu ama daha sonra futbolcular bu karşılaşmayı oynama kararı aldı. Biz de onların oynama kararına uymak zorunda kaldık. Neticesinde iyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha geride bıraktık.

Süper Lig'deki ilk sezonumuzda 40 puanla 12. sırada yer aldık. Geçen yıl yine aynı puan ve sırada bitirdik. Bu sene de 44 puanla 9. sırada ligi tamamladık. Tabii daha farklı olabilirdi. Kazanın olması son 4 haftayı ister istemez etkiledi. O haftalar en az iki galibiyet, bir beraberlikle 6-7 puan hedeflemiştik. Bu durumda Avrupa kupalarına gitme şansımız yüksekti. Neticesinde yine de ligi iyi bir yerde bitirdiğimizi düşünüyoruz."

"Ligde şu anda tek ilçe takımı olarak biz kaldık"

Teknik direktör Sergen Yalçın ile geldiği günden beri uyumlu şekilde çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, tek gayelerinin Süper Lig'de mücadeleye devam etmek olduğunu dile getirdi.

Her yıl ligde küme düşmelerin yaşandığını ifade eden Çavuşoğlu, "Her takım küme düşebilir, tekrar çıkabilir. Bunlar futbolun içerisinde var. Ligde şu anda tek ilçe takımı olarak biz kaldık. Bizim açımızdan bu ligde kalarak sürekliliği sağlamak çok önemli. Tabii çok zor şartlar altında Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıp Alanyaspor'u en iyi yerlerde tutmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu. 

"Hakemler de insan"

Hasan Çavuşoğlu, bu yıl ilk kez uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini desteklediğine değindi.

Futbolun içerisinde hataların olduğunu, hakem hatalarının da bunun bir parçası olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler, hakemler de insan. Hakemlerin üstüne gidildiğinde çok daha iyi şeyler mi yapacaklar? Bunları bilinçli yapıyor gibi hakemlerin üzerine gitmenin ve yerden yere vurmanın bir mantığı yok. Çünkü bu hakemlerle biz bu yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon için Sergen Yalçın ile görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Sergen hoca ile bir kez daha konuşacağız. Henüz sonuçlanan bir şey yok. Olduğunda sizlerle bunu paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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