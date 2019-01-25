İSTANBUL

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen ve kulüp bulması istenen milli oyuncu Serdar Aziz, yaptığı yazılı açıklamada, "Daha önceki açıklamamda sessizliğimi korumaya devam edeceğimi de bildirmiştim. Fakat sessiz kaldıkça üretken zihniyetlerin oluşturduğu asılsız gündemler bugün beni tekrar bir açıklama yapmak mecburiyetinde bıraktı." ifadelerini kullandı.

Kulübün kendisi hakkında aldığı kadro dışı kararına saygı duyduğunu belirten Serdar Aziz, "Kulübüm tarafından fesih konuları ile ilgili isteklere de saygı duydum ve gerekli fedakarlığı yaptım. Daha sonra kulübüm tarafından ayrılmamam yönünde alınan karara da saygı duyuyorum. Galatasaray Kulübünün sözleşmesi devam eden bir oyuncusu olarak, bugün itibarıyla daha fazla kaos ortamına sürüklenerek yıpranmamak adına tüm transfer görüşmelerine son verdiğimi, kulübümde çalışmalarıma devam ederek, ilerleyen süreçlerde kulübüm tarafından alınacak olası kararlara sorumluluk bilinci ile saygı duyacağımı ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Alacakları için Galatasaray Kulübüne tebligat çekerek hukuki süreç başlattığına ilişkin iddialar hakkında da görüşlerini aktaran 28 yaşındaki futbolcu, "Kulübüme ilk geldiğim günden bugüne kadar alacaklarım için bırakın tebligat çekmek ve hukuki yollara başvurmak, bir gün dahi sözlü olarak talepte bulunmadım. Bunun aksi ispat edilirse, bırakın alacaklarımı tahsil etmeyi, tüm kazandıklarımı da kulübüme geri vermeyi taahhüt ederim." açıklamasını yaptı.

Kadro dışı kalmasının ardından yaptığı transfer görüşmeleri hakkında bilgi veren Serdar Aziz, yurt dışından gelen tekliflerde istenen şartların oluşmadığını aktararak, "Menajerim yurt içinde transferimle ilgili sözleşmeli olduğum kulübümden müsaade alarak sadece tek bir kulüp ile görüşmüştür. Bu görüşme yapılmadan önce ayrıca iki kulüp de bu müsaadeyi karşılıklı olarak teyit etmiştir. Bu görüşmelerle ilgili tüm detaylar ve bilgiler an ve an menajerim tarafından kulübüme iletilmiştir. Nihai olarak kadro dışı kaldığım günden 23 Ocak'a kadar kulübüm dahilinde gerek yönetim, gerekse teknik ekipten hiçbir yetkili tarafından aranmamış olmam sebebi ile akıbetim konusunda bilgi sahibi olmak için randevu talep ettim." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı kulübün yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde menajeri Haluk Canatar'ın da yer aldığını belirten Serdar Aziz, şunları kaydetti:

"Hakkımdaki tasarruf ve düşüncelerinin neler olduğunu sordum. Başkan yardımcımız, kulüp avukatımız ve muhasip üyemiz ile 1 saat kadar toplantı yaptık. Toplantı sonu, birikmiş alacaklarım üstüne bir bedel ödenecek şekilde sözleşmemin karşılıklı sona erdirilmesi yönünde mutabık kaldık. 24 Ocak günü sabah 11.00'de sözleşmemin feshedilmesi konusunda randevulaştık. 25 Ocak günü sözleşmemin feshi ile ilgili noter işlemleri için hüviyetimin yanıma alınması yönünde kulüp idari personeli tarafından arandım. Bir saat kadar işlemler için bekledikten sonra, kulüp avukatı bana, yönetim kurulu toplantısı başlayacağı için imza ve noter işlemlerinin yetişemeyeceğini, üzgün olduğunu ve işlemlerin cuma sabahına sarktığını iletti. Biz de kulüpten ayrıldık. Daha sonra anlaştığımız hususların aksine bir karar alındığını, kulübümün internet sitesinden yaptığı açıklamayla öğrenmiş oldum."

Muhabir: Emre Doğan