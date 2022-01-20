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Spor, Futbol

Samsunspor'un 33 yıllık acısı

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenler, kabirleri başında anıldı.

Mustafa Çavuş, Veysel Altun   | 20.01.2022
Samsunspor'un 33 yıllık acısı Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerden teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan için kazanın 33. yılında kabirleri başında anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'in ve duaların okunmasının ardından konuşan Vali Zülkif Dağlı, Samsunspor'un büyük bir camia olduğunu belirterek, kazada vefat edenlere rahmet diledi.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Savaş Boyar, 33 yıldır aynı acıyı kalplerinde hissettiklerini vurgulayarak, "Hepsine Allah rahmet eylesin. Bu kazada yaralanan ve 32 yıl bu acıyı yaşayan, kısa süre önce vefat Emin Kar kardeşimize de Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum." dedi.

Teknik direktör Fuat Çapa ise "Samsunspor büyük bir camia. Bu değerlere önem verildiği zaman camialar büyük kalır. Futbol sadece spor değil, büyük bir sosyal sorumluluk." diye konuştu.

Aynı kazada felç kalan, 3 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar da Asri Mezarlık'taki kabrinde dualarla anıldı.

Kazada yaşamını yitiren Mete Adanır KKTC'de, Muzaffer Badalıoğlu Zonguldak'ta, Zoran Tomic ise Sırbistan'daki mezarı başında anılacak.

Kırmızı-beyazın yanına "siyah" eklenmişti

Samsunspor futbol takımının 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara günleri arasında yer aldı.

Sezonun ikinci devresinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor futbol takımının bulunduğu otobüs, Havza ilçesinde kamyon ile çarpıştı. Kazada teknik direktör Nuri Asan ile futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirdi.

Karadeniz ekibi, bu kaza nedeniyle 1989 yılından itibaren kırmızı-beyazlı renklerine "siyah"ı da ekledi.


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