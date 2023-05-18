Dolar
19.79
Euro
21.41
Altın
1,976.18
ETH/USDT
1,824.20
BTC/USDT
27,387.00
BIST 100
4,579.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir’de Cumhur İttifakı’na üye parti temsilcileriyle ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol

Samsunspor'da "sezonun enleri" belli oldu

Samsunspor taraftarları, "futbolda 2022-2023 sezonunun enleri"ni dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylamayla seçti.

Can Öcal  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Samsunspor'da "sezonun enleri" belli oldu

İstanbul

Socios'tan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayan Yılport Samsunspor'un resmi fan token partneri olan Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylama ile SAM Fan Token sahipleri, sezonun en başarılı oyuncularını belirledi. Oyunculara ödülleri sezonun 37 .haftasındaki Bodrumspor maçı öncesinde takdim edildi.

Sam Fan Token sahiplerinin oyları ile "sezonun oyuncusu" seçilen Douglas Tanque, gol yollarındaki başarılı performansıyla "sezonun hücum oyuncusu" unvanını da elde etti. Bu sezon 6 gol atan Moryke Fofana ise "sezonun orta saha oyuncusu" ödülünün sahibi oldu.

Yunus Emre'ye çifte ödül

Binlerce taraftarın oy kullandığı "sezonun enleri" oylamasında Yılport Samsunspor’un genç yıldızı Yunus Emre Çift, 2 farklı kategoride ödül aldı. Başarılı stoper, “sezonun en genç oyuncusu” ve “sezonun savunma oyuncusu” ödüllerini kazandı.

Gelecek sezonda yeni oylamalar olacak

Süper Lig’e geri dönüşü ile birlikte moral ve motivasyonu güçlenen Yılport Samsunspor ile Socios.com yeni sezonda taraftarlara özel yarışmalarla sürpriz ödüller sunacak. Socios.com uygulamasını indirerek SAM Fan Token sahibi olan Yılport Samsunspor taraftarları hem takımının bazı kararlarında söz sahibi olacak hem de birbirinden değerli deneyim ve ödülleri kazanma fırsatını elde edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten "depremzedelerin seçimden sonra kaldıkları otelden çıkarılmasına" inceleme
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı pazar günü yapılacak
TCG Anadolu, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı
Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
Adana'da depremzede seçmenlere hakaret iddiasına 8 gözaltı

Benzer haberler

Samsunspor'da "sezonun enleri" belli oldu

Samsunspor'da "sezonun enleri" belli oldu

Gençlerbirliği, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde lige tutundu

Spor endüstrisi ve blockchain içerikli akademik eğitim programının ikincisi tamamlandı

Sakaryaspor, 15 sezonun ardından Süper Lig için play-off oynayacak

Sakaryaspor, 15 sezonun ardından Süper Lig için play-off oynayacak
Çaykur Rizesporlu Bolasie, Süper Lig yarışında golleriyle takımına destek veriyor

Çaykur Rizesporlu Bolasie, Süper Lig yarışında golleriyle takımına destek veriyor
Süper Lig'e yükselen Samsunspor kupasını aldı

Süper Lig'e yükselen Samsunspor kupasını aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet