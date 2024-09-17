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Spor, Futbol

Samsunspor, Süper Lig'de Başakşehir'i konuk edecek

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

İlyas Gün  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
Samsunspor, Süper Lig'de Başakşehir'i konuk edecek

Samsun

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Samsun ekibi, 5 haftada 6 puan topladı.

Sahasında oynadığı 2 karşılaşmada Beşiktaş'a 2-0 ve TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Samsun ekibi, ilk iç saha galibiyetini almak istiyor.

Samsun ekibinin ligin 3. haftasındaki RAMS Başakşehir maçı, İstanbul temsilcisinin UEFA Konferans Ligi'ndeki karşılaşması nedeniyle ertelendi.

RAMS Başakşehir ise ligin ilk 5 haftasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 10 puan topladı.

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