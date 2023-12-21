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Spor, Futbol

Samsun'da beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı 1-1 berabere tamamlandı.

İlyas Gün  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Samsun'da beraberlik Fotoğraf: Veysel Altun / AA

Samsun

18. dakikada Samsunspor'un kazandığı köşe atışını Holse kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortaya Moundilmadji'nin kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta gitti.

27. dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Misafir takımın atağında Cicaldau, Satka'nın müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Murat Erdoğan, pozisyonu devam ettirdi. VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu monitörde izleyen Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.

30. dakikada kazanılan penaltı atışını Cikalleshi kullandı. Arnavut oyuncu, panenka vuruşu ile kaleci Okan Kocuk'un üzerinden topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

43. dakikada ev sahibi takımın ani gelişen atağında Tirpan'ın yerden pasında, defansa çarpan top ceza sahası içinde boş pozisyondaki Ntcham'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutundan kaleci Bernardoni'ye çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

66. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Ev sahibi takımın atağında Emre Kılınç, Ahmet Oğuz'un müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Murat Erdoğan pozisyonu devam ettirdi. VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu monitörde izleyen Erdoğan, penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada kazanılan penaltı atışını Ntcham kullandı. Kamerunlu futbolcunun yerden vuruşunda top kaleci Bernardoni'nin çabasına rağmen ağlarla buluştu: 1-1.

85. dakikada ev sahibi takımın sağ taraftan kazandığı köşe atışını Holse kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine ortasına ön direkte Moundilmadji'in kafa vuruşunda top yan ağlara takıldı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.


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