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Spor, Futbol

Şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneği bu yıl da devam edecek

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Türk teknik direktörler çalıştırıyor.

Ercan Çakar   | 13.05.2021
Şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneği bu yıl da devam edecek

Istanbul

Süper Lig'de şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneği bu sezon da bozulmayacak.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda bitime bir hafta kala şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'de Türk teknik direktörler görev yapıyor.

Sergen Yalçın'ın başında bulunduğu 81 puana sahip Beşiktaş averajla liderlik koltuğunda otururken, aynı puanda olan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ise ikinci sırada bulunuyor. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ise 79 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, takımını şampiyonluğa taşıyacak. Takımlar, son 13 sezonda olduğu gibi bu yıl da yerli bir teknik direktörlerle şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Türk teknik adamlar son 13 sezona damga vurdu

Süper Lig'de geride kalan 62 sezonun 27'sinde Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Türk teknik direktörler, son 13 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu.

Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heniz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-2011 sezonunu Aykut Kocaman idaresindeki Fenerbahçe, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2013-2014 sezonunu Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunu Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray, 2019-2020 sezonunu da Okan Buruk'un çalıştırdığı Medipol Başakşehir şampiyon tamamladı.

Şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam

Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

Son 13 sezonda Galatasaray 6, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Bursaspor ve Medipol Başakşehir ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı.

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