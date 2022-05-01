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Spor, Futbol

Şampiyonluk kutlamalarında 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası karşılık buldu

Trabzonspor'un şampiyon olması dolayısıyla ülke genelinde yapılan şampiyonluk kutlamalarında herhangi bir üzücü olay yaşanmadı.

Sefa Şahin   | 01.05.2022
Şampiyonluk kutlamalarında 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası karşılık buldu

Ankara

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyası sayesinde Trabzonspor'un ülke genelindeki şampiyonluk kutlamalarında sadece 3 havaya ateş açma olayı meydana gelirken herhangi bir üzücü olay yaşanmadı.

Alınan bilgiye göre, Bakanlık; askere gönderme, spor müsabakaları, düğün, nişan gibi kutlama faaliyetlerinde meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önüne geçmek için kampanya başlattı.

Trabzonspor-Antalyaspor maçının günler öncesinde Trabzon Valiliği başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarınca kampanyanın afişleri ve kamu spotlarıyla farkındalık çalışmaları yürütüldü.

Bu çalışmalar sayesinde ülke genelinde şampiyonluk kutlamalarında İstanbul'da 2, Trabzon'da 1 olmak üzere 3 havaya ateş açma olayı meydana gelirken herhangi bir üzücü olay yaşanmadı.

Ayrıca kutlamalar kapsamında İstanbul'da genel güvenliği tehlikeye düşüren 4 kişi gözaltına alındı, meşale satan 2 kişiye de idari işlem uygulandı.

Ülke genelinde devam edecek kampanya kapsamında spor müsabakaları, askere gönderme, düğün, nişan gibi kutlamalarda, silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması uyarılarının yer aldığı afişlerle vatandaşlar bilgilendirilecek.

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