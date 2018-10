ANKARA

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, Bursaspor karşısında beklemedik bir yenilgi alındığı belirtilerek, "Mağlubiyet bizleri, camiamızı ve deplasmanda coşkuyla takımlarını destekleyen taraftarlarımızı üzdü. Daha öncede belirttiğimiz gibi sakatlıklar bir türlü yakamızı bırakmıyor. Camiamızın da bildiği üzere Akhisarspor maçında Thomas Heurtaux, Erzurumspor maçında Brice Dja Djedje sakatlanmış yine Kubilay Kanatsızkuş da 21 yaş altı milli takımından sakatlanarak dönmüştü. Sağlık ekibimizden rapor alarak sakatlıkların son durumu ve iyileşme süreciyle ilgili hafta içinde camiamızı bilgilendireceğiz. Bursa’da iyi futbol oynamadık, iyi mücadele etmedik. El Kabir'in ısınırken, Youness Mokhtar'ın da maçın henüz ilk yarısında sakatlanması tüm oyun planımızı bozdu. Aynı şekilde müsabaka esnasında Yalçın Ayhan’ın talihsiz bir şekilde sakatlanması hamle şansımızı tamamen azalttı. Bu şanlı arma için mücadelenin mazereti olmaz. Lig uzun bir maraton. Hatalarımızdan ders çıkartıp, milli takım arasında sakat futbolcularımızın da aramıza katılmasıyla birlikte son iki haftada elde edilen skorları unutturacak galibiyetler alarak yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyoruz." denildi.

"MKE Ankaragücü Spor Kulübünü yaşatıp ayakta tutabilmenin mücadelesini veriyoruz"

Her mağlubiyet sonrası sosyal medya üzerinden çeşitli eleştiriler alındığının hatırlatıldığı açıklamada, "Yaklaşık altı yıldır hep birlikte zorluklarla mücadele ederek bugünlere geldik. Gelinen noktada tam olarak problemlerimizden kurtulup düzlüğe çıktık demek hayalcilik olur. Hala geçmişin travmalarını yaşıyor, birçok kötülüğe maruz bırakılmış MKE Ankaragücü Spor Kulübünü yaşatıp ayakta tutabilmenin mücadelesini veriyoruz. İmkanlarımız belli. Kulübümüzün en önemli problemi geçmişten gelen borç yükü ve bu borç yüküne istinaden düzenli gelir olmamasıdır. Şu niye yok? Bu niye yapılmadı? Gibi soruların cevapları işte bunlardır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şu ifadelerle kulübe destek çağrısı yapıldı:

"Biz de istiyoruz her ilçeye store açmayı, store mağazalarımızda ürün çeşitlerimizi çoğaltabilmeyi, sahalarımızın bakım onarımını aksatmamayı, ödemeleri düzenli ve zamanında yapabilmeyi. Kısacası her şey iyi olsun istiyoruz. Ama yetmiyor, yetişmiyor. Yine söylüyoruz, 'Ankaralı iş adamlarının, yerel yöneticilerimizin, dostlarımızın desteğine ihtiyacımız var.' Her mağlubiyetin ardından gündeme gelen olumsuzlukları ve problemleri aşabilmek için yıllardır olduğu gibi mücadele ediyor, bir an önce düzlüğe çıkabilmek için çareler arıyoruz. 'İyi günde, kötü günde hep beraberiz. Çünkü biz Ankaragüçlüyüz' sloganımızdaki gibi yaşanan süreci birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımıza yürekten inanıyoruz."

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer