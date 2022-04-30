Dolar
14.85
Euro
15.66
Altın
1,897.25
ETH/USDT
2,776.00
BTC/USDT
38,029.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Sakaryaspor, şampiyonluk kupasına kavuştu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor, evinde oynadığı Kahramanmaraşspor maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı.

Emre Ayvaz, Ömer Faruk Şimşek, İbrahim Yozoğlu   | 30.04.2022
Sakaryaspor, şampiyonluk kupasına kavuştu Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Sakarya

Sakarya temsilcisi, ligin 37. haftasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor maçına şampiyon unvanıyla çıktı. Kahramanmaraşspor ekibi, sahaya "Çifte Bayramın Kutlu Olsun Sakarya" yazılı pankartla çıktı. Sakaryaspor, sahadan Burak Süleyman'ın golüyle 1-0 galip ayrıldı.

Maçın ardından kurulan platformda teknik heyet ve futbolculara madalyaları verildi. Daha sonra TFF Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Düşmez, şampiyonluk kupasını takım kaptanları Ömer Bozan ve Oğuz Kocabal'a verdi. Kupa, futbolcuların elinde havaya kaldırılırken stadyumda büyük sevinç yaşandı. Bu arada Ayrıca maçın devre arasında sanatçılar konser verildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, TFF Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Düşmez ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kupa töreninde yaptıkları konuşmada, şampiyonluk için Sakaryaspor'u tebrik etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor’un oyuncuları ve taraftarlar, kent merkezinde kutlama yaptı.

Ligin 37. haftasında evinde oynadığı Kahramanmaraşspor maçının ardından şampiyonluk kupasını alan Sakarya temsilcisi, oyuncuları taşıyan üstü açık otobüsle kentte tur attı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar kapsamında, Çark Caddesi’ne gelen takım otobüsündeki oyuncular, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Daha sonra Demokrasi Meydanı'na geçen yeşil-siyahlı ekip, burada toplanan vatandaşlarla şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, burada yaptığı konuşmada, bugün yıllardır hasretini kurdukları, özlemini çektikleri, rüyalarını gördükleri ve en önemlisi hak ettikleri şampiyonluğu kutladıklarını söyledi.

Çifte bayram yaşadıklarını anlatan Yüce, "Kazandığımız başarı tarihi bir başarıdır. Bu gece tarihi bir gecedir. Bu başarının ve bu gecenin yalnızca bir sahibi vardır; o da Sakarya’dır. Bu başarının sahibi de sebebi de Sakaryalılardır." dedi.

Kulüp yönetimine, teknik direktör Tuncay Şanlı'ya ve oyunculara teşekkür eden Yüce, Spor Toto 1. Lig'de takıma başarılar diledi.

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç de şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür etti.

Havai fişek gösterilerinin yapıldığı kutlamalara, Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan ve sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’un taraftarlarının da katılması dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur
Kovid-19 günlük vaka sayılarının haziranda 1000'in altına düşmesi bekleniyor
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında 'sıfır vaka' bildirildi
Türkiye'de 1924 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 2 bin 256 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Sakaryaspor, şampiyonluk kupasına kavuştu

Sakaryaspor, şampiyonluk kupasına kavuştu

Bordo-mavili taraftar şampiyonluğu meydanlarda kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF 2. Lig şampiyonları Sakaryaspor ve Pendikspor'u tebrik etti

Sakaryaspor'da şampiyonluk sevinci yaşanıyor

Sakaryaspor'da şampiyonluk sevinci yaşanıyor
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, eski günlerine dönüyor

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, eski günlerine dönüyor
Trabzonspor geride kalan 34 haftanın 28'inde liderlik koltuğunda oturdu

Trabzonspor geride kalan 34 haftanın 28'inde liderlik koltuğunda oturdu