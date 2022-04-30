Sakaryaspor, şampiyonluk kupasına kavuştu

Sakarya
Sakarya temsilcisi, ligin 37. haftasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor maçına şampiyon unvanıyla çıktı. Kahramanmaraşspor ekibi, sahaya "Çifte Bayramın Kutlu Olsun Sakarya" yazılı pankartla çıktı. Sakaryaspor, sahadan Burak Süleyman'ın golüyle 1-0 galip ayrıldı.
Maçın ardından kurulan platformda teknik heyet ve futbolculara madalyaları verildi. Daha sonra TFF Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Düşmez, şampiyonluk kupasını takım kaptanları Ömer Bozan ve Oğuz Kocabal'a verdi. Kupa, futbolcuların elinde havaya kaldırılırken stadyumda büyük sevinç yaşandı. Bu arada Ayrıca maçın devre arasında sanatçılar konser verildi.
Vali Çetin Oktay Kaldırım, TFF Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Düşmez ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kupa töreninde yaptıkları konuşmada, şampiyonluk için Sakaryaspor'u tebrik etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor’un oyuncuları ve taraftarlar, kent merkezinde kutlama yaptı.
Ligin 37. haftasında evinde oynadığı Kahramanmaraşspor maçının ardından şampiyonluk kupasını alan Sakarya temsilcisi, oyuncuları taşıyan üstü açık otobüsle kentte tur attı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar kapsamında, Çark Caddesi’ne gelen takım otobüsündeki oyuncular, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Daha sonra Demokrasi Meydanı'na geçen yeşil-siyahlı ekip, burada toplanan vatandaşlarla şampiyonluk coşkusu yaşadı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, burada yaptığı konuşmada, bugün yıllardır hasretini kurdukları, özlemini çektikleri, rüyalarını gördükleri ve en önemlisi hak ettikleri şampiyonluğu kutladıklarını söyledi.
Çifte bayram yaşadıklarını anlatan Yüce, "Kazandığımız başarı tarihi bir başarıdır. Bu gece tarihi bir gecedir. Bu başarının ve bu gecenin yalnızca bir sahibi vardır; o da Sakarya’dır. Bu başarının sahibi de sebebi de Sakaryalılardır." dedi.
Kulüp yönetimine, teknik direktör Tuncay Şanlı'ya ve oyunculara teşekkür eden Yüce, Spor Toto 1. Lig'de takıma başarılar diledi.
Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç de şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür etti.
Havai fişek gösterilerinin yapıldığı kutlamalara, Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan ve sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’un taraftarlarının da katılması dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.