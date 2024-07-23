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Spor, Futbol

Ruzomberok-Trabzonspor maçını Bastian Dankert yönetecek

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya ekibi Ruzomberok'a konuk olacağı maçı, Almanya Futbol Federasyonundan Bastian Dankert yönetecek.

Mehmet Fatih Duman  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Ruzomberok-Trabzonspor maçını Bastian Dankert yönetecek

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz Perşembe günü MFK Futbol Stadı'nda oynanacak Ruzomberok-Trabzonspor maçında Dankert'in yardımcılıklarını, Lasse Koslowski ve Rene Rohde yapacak.

Müsabakanın dördüncü hükemi ise Timo Gerach olacak.

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