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Spor, Futbol

Romulo Cardoso, 2028 yılına kadar Göztepe'de

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kiralık oyuncusu Romulo Cardoso için satın alma opsiyonunu kullandı.

Melike Balkaya  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Romulo Cardoso, 2028 yılına kadar Göztepe'de

İzmir

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, takımımızda kiralık olarak forma giyen başarılı oyuncumuz Romulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunu kullanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Brezilyalı 22 yaşındaki forvetin 2028 yılına dek Göztepe'de olacağı belirtildi.

Brezilyalı bir forvet daha

Göztepe'nin, bir diğer Brezilyalı forvet Emersonn Correia da Silva'yı da kadrosuna kattığı aktarıldı.

Ülkesinde Athletico Paranaense takımında forma giyen 20 yaşındaki oyuncuyla 4,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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