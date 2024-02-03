Dolar
30.54
Euro
32.97
Altın
2,039.72
ETH/USDT
2,304.60
BTC/USDT
43,049.00
BIST 100
8,665.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay’da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Rize'de golsüz beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi 0-0 tamamladı.

Muhittin Sandıkçı  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Rize'de golsüz beraberlik Fotoğraf: Arman Önal / AA

Rize

13. dakikada sağdan hareketlenen Benhur Keser'in ceza sahası içerisine girdikten sonra arka direğe ortasında, Varesanovic'in sol çaprazda göğsü ile kontrol edip vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

17. dakikada savunmanın arkasına iyi hareketlenen Guilherme'nin sol taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra, penaltı noktası üzerine pasında, Prip'in gelişine vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, kale çizgisi üzerinde yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

21. dakikada Prip'in sağdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında, penaltı noktası üzerinde Cicaldau'nun şutunda iyi uzanan kaleci Gökhan Akkan, topu çıkarmayı başardı.

26. dakikada Muhammet Taha Şahin'in ortasında, savunmadan seken topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Benhur Keser'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sonuçlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Shelvey'in ara pası ile ceza sahasına giren Benhur Keser'in yerden pasında, Zeqiri'nin vuruşunda, filelere gitmekte olan topu, Cebrail Karayel çizgiden çıkardı.

62. dakikada yakalanan kontratakta savunmanın arkasına hareketlenen Ethemi'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden pasında, Oğulcan Ülgün'ün karşı karşıya şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çelmeyi başardı.

73. dakikada Cicaldau'nun sağ taraftan ceza yayı üzerine yerden pasında, Cikalleshi'nin kontrol edip vuruşunda, top üsten auta çıktı.

81. dakikada Moreno'nun yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan soluna uzanarak topu kornere çeldi. Aynı dakika içerisinde Guilherme'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktasında N'Zonzi'nin kafa vuruşunda yan direğe çarpan top, kaleci Gökhan Akkan'ın kucağında kaldı.

90+2. dakikada Shelvey'in ara pasında Sauer'in ceza yayı üzerinde dönüp vuruşunda, kaleci Slowik'in müdahalesinde direğe çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

Mücadele, 0-0 sonuçlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da öğretmenler depremde ölen öğrencileri için Bangladeş'te su kuyusu açtırdı
Hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
Yazar Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların yarışmasından görüntüler paylaştı

Benzer haberler

Beşiktaş Kulübü, Merkez Hakem Kurulundan cevap bekliyor

Beşiktaş Kulübü, Merkez Hakem Kurulundan cevap bekliyor

Rize'de golsüz beraberlik

Marouane Fellaini, 36 yaşında futbolu bıraktı

Carlos Vinicius, Galatasaray taraftarların karşısına çıkmayı sabırsızlıkla bekliyor

Carlos Vinicius, Galatasaray taraftarların karşısına çıkmayı sabırsızlıkla bekliyor
Fenerbahçe'nin borcunun 11 milyar 466 milyon lira olduğu açıklandı

Fenerbahçe'nin borcunun 11 milyar 466 milyon lira olduğu açıklandı
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş'a karşı kaybetmedi

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş'a karşı kaybetmedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet