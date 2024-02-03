Rize'de golsüz beraberlik

Rize
13. dakikada sağdan hareketlenen Benhur Keser'in ceza sahası içerisine girdikten sonra arka direğe ortasında, Varesanovic'in sol çaprazda göğsü ile kontrol edip vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
17. dakikada savunmanın arkasına iyi hareketlenen Guilherme'nin sol taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra, penaltı noktası üzerine pasında, Prip'in gelişine vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, kale çizgisi üzerinde yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
21. dakikada Prip'in sağdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında, penaltı noktası üzerinde Cicaldau'nun şutunda iyi uzanan kaleci Gökhan Akkan, topu çıkarmayı başardı.
26. dakikada Muhammet Taha Şahin'in ortasında, savunmadan seken topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Benhur Keser'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sonuçlandı.
İkinci yarı
49. dakikada Shelvey'in ara pası ile ceza sahasına giren Benhur Keser'in yerden pasında, Zeqiri'nin vuruşunda, filelere gitmekte olan topu, Cebrail Karayel çizgiden çıkardı.
62. dakikada yakalanan kontratakta savunmanın arkasına hareketlenen Ethemi'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden pasında, Oğulcan Ülgün'ün karşı karşıya şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çelmeyi başardı.
73. dakikada Cicaldau'nun sağ taraftan ceza yayı üzerine yerden pasında, Cikalleshi'nin kontrol edip vuruşunda, top üsten auta çıktı.
81. dakikada Moreno'nun yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan soluna uzanarak topu kornere çeldi. Aynı dakika içerisinde Guilherme'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktasında N'Zonzi'nin kafa vuruşunda yan direğe çarpan top, kaleci Gökhan Akkan'ın kucağında kaldı.
90+2. dakikada Shelvey'in ara pasında Sauer'in ceza yayı üzerinde dönüp vuruşunda, kaleci Slowik'in müdahalesinde direğe çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
Mücadele, 0-0 sonuçlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.