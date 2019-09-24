Euro
6.28
Dolar
5.70
BIST 100
101,846.90
Altın
1,525.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Real Madrid'de Mendy sakatlandı

Real Madrid, Fransız sol bek Ferland Mendy'nin sakatlandığını duyurdu.

Mutlu Demirtaştan   | 24.09.2019
Real Madrid'de Mendy sakatlandı

İstanbul

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulübü Real Madrid, Fransız sol bek Ferland Mendy'nin sakatlandığını duyurdu.

Real Madrid Kulübü, yapılan kontroller sonucu Mendy'nin sol bacak kasından sakatlık yaşadığını açıkladı.

İspanya basınında 24 yaşındaki futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.

Eflatun-beyazlı ekip, Brezilyalı Marcelo'nun ardından Mendy'nin de sakatlanmasıyla La Liga'da yarın Osasuna ve 28 Eylül'de Atletico Madrid ile oynanacak derbi öncesi iki sol bekinden de yoksun kalmış oldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nijerya 'İgbo Yahudileri' ve hedefleri
Japonya-Kore ticaret savaşları ve Asya Pasifik'te 'yeni normal'
Güvenlik-özgürlük dengesi ve Avrupa’nın Selefilikle sınavı
Korku duvarı Tahrir'de yıkılıyor
İran-ABD satrancında son durum

Benzer haberler

Real Madrid'de Mendy sakatlandı

Real Madrid'de Mendy sakatlandı

İspanya basketbolunda Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

16 milyar avroluk futbol resitali başlıyor

16 milyar avroluk futbol resitali başlıyor
Real Madrid evinde zor kazandı

Real Madrid evinde zor kazandı
La Liga'da en yüksek maaş sınırı Barcelona'nın

La Liga'da en yüksek maaş sınırı Barcelona'nın