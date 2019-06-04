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Spor, Futbol

Real Madrid Jovic'i transfer etti

Real Madrid Kulübü, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından 21 yaşındaki Luka Jovic ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Şenhan Bolelli   | 04.06.2019
Real Madrid Jovic'i transfer etti

Madrid

Real Madrid Kulübü, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen 21 yaşındaki Sırp futbolcu Luka Jovic ile 6 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, "Avrupa futbolunun bu sezon en fazla öne çıkan genç yeteneklerinden biri olan" Jovic ile 6 sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Eintracht Frankfurt'ta bu sezon toplam 48 maçta 27 gol atan Jovic, takımının yarı finale kadar yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde 10 kez fileleri havalandırarak, bu sezon turnuvada Olivier Giroud (Chelsea) ile en fazla gol atan futbolcu olmuştu.

İspanyol basını, Real Madrid'in Jovic için 60 milyon avro transfer bedeli ödediğini, bu paranın yüzde 30'unun Portekiz'in Benfica Kulübüne gideceğini yazdı.

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