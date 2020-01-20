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Spor, Futbol

Real Madrid Brezilyalı genç orta saha oyuncusu Reinier'i transfer etti

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, 18 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Reinier Jesus Carvalho'yu renklerine bağladı.

Şenhan Bolelli   | 20.01.2020
Real Madrid Brezilyalı genç orta saha oyuncusu Reinier'i transfer etti

Madrid

Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilya ekibi Flamengo ile varılan anlaşma gereği Reinier ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Reinier'in, 23 Yaş Altı Brezilya Milli Takımı ile katıldığı Olimpiyat Ön Elemeleri Turnuvası'nın sona ermesinin ardından Real Madrid Castilla takımına dahil olacağı açıklandı.

İspanyol basını, Real Madrid'in Reinier'in transferinden dolayı Brezilya kulübüne 30 milyon avro ödediğini iddia etti.

Reinier'in ilk olarak Real Madrid'in B takımı olan ve 3. Lig'de mücadele eden Castilla takımında yer alacağı, dönem dönem A takımla da antrenmanlara çıkarak gelecek sezona hazırlanacağı kaydedildi.

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