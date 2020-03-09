Euro
7.01
Dolar
6.14
BIST 100
105,880.90
Altın
1,671.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Real Madrid Betis deplasmanında liderliği kaybetti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 27. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis'e 2-1 mağlup olarak liderliği Barcelona'ya bıraktı.

Şenhan Bolelli   | 09.03.2020
Real Madrid Betis deplasmanında liderliği kaybetti

Madrid

Real Betis, karşılaşmanın 40. dakikasında Sindei Rechel da Silva Junior'un golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid, 45. dakikada Karim Benzema'nın penaltıdan attığı golle skora eşitliği getirdi, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı rakibine karşı oyun üstünlüğünü devam ettiren Real Betis, 82. dakikada Cristian Tello'nun golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) geçen hafta sahasında El Clasico'da aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışı verdiği ezeli rakibi Barcelona'nın önüne geçerek liderlik koltuğuna oturan Real Madrid, Betis deplasmanında aldığı yenilgiyle yine ikinciliğe düştü.

Barcelona 58 puanla lider

İspanyol liginde 27. hafta sonunda Barcelona 58 puanla lider, Real Madrid 56 puanla 2'nci sırada kaldı.

Real Betis ise 33 puanla 13'üncülükte yer aldı.

Öte yandan, Real Madrid'de Marcelo, 59. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil
Haşdi Şabi'de 'halef' belirsizliği
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı
Salgın hastalıklar Nijerya'nın gerçeği

Benzer haberler

Real Madrid Betis deplasmanında liderliği kaybetti

Real Madrid Betis deplasmanında liderliği kaybetti

Barcelona üç puanı tek golle aldı

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

El Clasico galibi Real Madrid liderlik koltuğuna oturdu

El Clasico galibi Real Madrid liderlik koltuğuna oturdu
THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs önlemi

THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs önlemi
El Clasico'da 180. randevuya doğru

El Clasico'da 180. randevuya doğru