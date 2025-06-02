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Spor, Futbol

RAMS Başakşehir, Krzysztof Piatek ile yollarını ayırdı

RAMS Başakşehir, Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Süha Gür  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
RAMS Başakşehir, Krzysztof Piatek ile yollarını ayırdı

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Formamız altında iki sezon boyunca özveriyle oynayan Krzysztof Piatek, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail kulübüne transfer olmuştur. Piatek'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Piatek, RAMS Başakşehir ile 84 resmi maçta 48 gol kaydetmişti.

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