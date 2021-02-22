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Spor, Futbol

PSG'ye 700 bin avro para cezası

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'e, Ocak-Haziran 2018 döneminde spor malzemeleri aldığı firmalara ödemeleri geciktirdiği gerekçesiyle 700 bin avro ceza verildi.

Yusuf Özcan   | 22.02.2021
PSG'ye 700 bin avro para cezası

Paris

Fransa Ekonomi Bakanlığının Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumundan (DGCCRF) yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce malzemeleri aldığı firmalara ödemeleri geciktirdiği için Paris Saint-Germain'e (PSG) 700 bin avro ceza kesildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise cezaya itiraz edildiği ancak kabul edilmediği bildirildi.

Fransa'da ödemeleri geciktiren kulüp, kurum ve şirketlere 375 bin-2 milyon avro arasında ceza veriliyor.



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