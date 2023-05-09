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Spor, Futbol

Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, TFF başkanlığına aday oldu

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Emre Doğan  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, TFF başkanlığına aday oldu

İstanbul

Devecioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, uzun yıllardır Türk futbol için çalıştığını belirterek, "Son yıllarda Türk futbolunun yaşadığı problemler hepimizi üzmektedir. Yıllarca, dünya ve Avrupa futbolu ile ilgili araştırmalar ve projelerde yer almakla birlikte, çeşitli futbol kulüplerinde, federasyonlarda ve liglerde çalışmalar yaparak deneyim kazandım. Bu deneyimlerim sayesinde, Türk futbolunun zorluklarını anladım ve bunları aşmak için nasıl bir yol izleyebileceğimizi biliyorum." ifadelerini kullandı.

"Türk futbolunun daha ileri seviyelere taşınması, bizim en büyük arzumuzdur." diyen Sebahattin Devecioğlu, şu görüşleri aktardı:

"Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonunun 22-23 Haziran'da yapılacak genel kurulunda, TFF Başkanlığına aday olmak için çalışmaya karar verdim. Türk futbolunu dünya futbol sahnesinde saygın bir konuma getirmek, ulusal ve uluslararası alanlarda başarılı olmak, Türk futbolunun tarihsel ve etik değerlerini korumak ve geliştirmek hepimizin görevidir. Benim adaylığımın arkasında yatan en önemli motivasyon, Türk futbolunun tüm sorunlarını çözmek, futbolseverlere daha iyi bir futbol deneyimi sunmak ve Türk futbolu markasını dünyaya tanıtmak için çalışmaktır. Cumhuriyeti'mizin 100. yılında 100. yaşını kutlayacak Türk futboluna, yeni bir misyon ve vizyon kazandırmak için yola çıkıyoruz. Tüm futbolseverleri, Türk futbolunu daha iyi bir seviyeye taşımak için bu yolculukta benimle birlikte olmaya davet ediyorum. Türk futbolunun rekabet gücünü ve marka değerini artırmak için hep birlikte çalışacağız. Türk futbolunu hep birlikte yöneteceğiz."

Sebahattin Devecioğlu'nun öz geçmişi

Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, 19 Mayıs 1968'de Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini bu ilde tamamlayan Devecioğlu, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nden mezun oldu.

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yapan Devecioğlu, lisans, yüksek lisans, doktora programlarında, spor yönetimi, spor ekonomisi, spor kulüpleri yönetimi, uluslararası spor yönetimi, spor sponsorluğu, sporda kariyer yönetimi ve girişimcilik derslerini vermektedir.

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