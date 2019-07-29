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Spor, Futbol

Ponck, Medipol Başakşehir'de

Turuncu-lacivertliler, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda oynayan Ponck ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Ercan Çakar   | 29.07.2019
Ponck, Medipol Başakşehir'de

Istanbul

Medipol Başakşehir, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda forma giyen Carlos dos Santos Rodrigues'i (Ponck) kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Portekiz ekibi Desportivo Aves takımında forma giyen 24 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İmza töreninde kulüp üst yöneticisi Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı aktarıldı.

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