Euro
6.56
Dolar
6.05
BIST 100
120,151.40
Altın
1,582.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun olağan toplantısı Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda yapılıyor.
logo
Spor, Futbol

Polis memurundan örnek davranış

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan maçta görme engelli siyah-beyazlı taraftara karşılaşmayı anlatan polis memuru Emre Bedir, örnek davranışıyla takdir topladı.

Ercan Çakar   | 15.02.2020
Polis memurundan örnek davranış

İstanbul

Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasında görev yapan polis memuru Emre Bedir, örnek bir davranışa imza attı.

Karşılaşmada görev yapan Emre Bedir'in, tribünde maçı takip eden görme engelli siyah-beyazlı taraftara müsabakayı anlatması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Polis memuru Emre Bedir'in bu örnek davranışı, büyük takdir topladı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli olan Emre Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçta görme engelli taraftarın kendisine yakın bir yerde oturduğunu belirterek, "Oldukça heyecanlı bir taraftardı. Maçı çok iyi takip ediyordu. Atmosferi çok merak ediyordu ve sürekli soruyordu. Kadroyu, tribünleri, oyuncuların durumlarını soruyordu. Ben de elimden geldiğince anlattım. O esnada da video çekilmiş. Keşke Beşiktaş gol atsaydı da sevinci katlansaydı." diye konuştu.

Emre Bedir, maçta insanlık görevini yerine getirdiğini vurgulayarak, "Bunlar, olması gereken şeyler. Kardeşimiz mutlu olsun yeter. Bu, bizim için insanlık görevi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin

Benzer haberler

Medipol Başakşehir'de gözler Avrupa'ya çevrildi

Medipol Başakşehir'de gözler Avrupa'ya çevrildi

Polis memurundan örnek davranış

Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 961 milyon lira olarak açıklandı

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı tek golle geçti

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı tek golle geçti
Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Beşiktaş Kulübünden TFF'ye çağrı

Beşiktaş Kulübünden TFF'ye çağrı