PFDK'den Popov'a 2 maç ceza

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta rakibine yaptığı faulün ardından kırmızı kart görerek oyundan atılan Popov'a 2 maç men cezası verildiği bildirildi.

Ligin 23. haftasında oynanan maçlarda taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratta bulunması nedeniyle Trabzonspor'a 140 bin, Fenerbahçe'ye 110 bin, Beşiktaş'a 100 bin ve Bursaspor'a da 75 bin lira para cezası verildiği kaydedildi. Ayrıca Beşiktaş ile MKE Ankaragücü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 20'şer bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Akhisarspor'a takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunulması nedeniyle 9 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Bursaspor ve Göztepe'nin bazı taraftarlarının çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Öte yandan takım halinde sportmenliğe aykırı davranışta bulunulması nedeniyle Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'a 6 bin, Osmanlıspor'a ise 4 bin 500, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı sebebiyle Abalı Denizlispor'a da 20 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Kardemir Karabükspor maçında rakip oyuncuya yaptığı faulün ardından kırmızı kart görerek oyun dışına gönderilen Tetiş Yapı Elazığsporlu futbolcu Rüştü Hanlı'ya ise 2 maç men cezası verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

Giresunspor ve Abalı Denizlispor'un bazı taraftarlarının da yaptıkları çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine karar verildiği vurgulandı.