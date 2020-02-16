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Spor, Futbol

PFDK'den Hasan Şaş'a iki maç men cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verdi.

Ercan Doğan   | 16.02.2020
PFDK'den Hasan Şaş'a iki maç men cezası

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maçta rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle Hasan Şaş'a 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

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