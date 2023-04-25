Dolar
19.43
Euro
21.37
Altın
1,988.39
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,919.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni
logo
Spor, Futbol

PFDK'den 6 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
PFDK'den 6 Süper Lig kulübüne para cezası

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçındaki kötü ve çirkin tezahüratlar nedeniyle 280 bin lira para cezası alırken, Galatasaray'a aynı gerekçeyle 160 bin lira para cezası verildi. Sarı-lacivertli kulübün bazı taraftarlarının bir sonraki deplasman maçına girişleri bloke edildi.

Kurul, MKE Ankaragücü'ne, Bitexen Giresunspor maçındaki saha olayları nedeniyle 28 bin lira para cezası verirken, Adana Demirspor aynı nedenle 56 bin lira para cezası aldı.

Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle Medipol Başakşehir'e 27 bin lira, İstanbulspor'a ise 24 bin lira para cezası verildiği belirtildi. Medipol Başakşehir görevlisi Murat Yaman'ın ise çeşitli gerekçelerle toplam 7 maç men ve 39 bin lira para cezası aldığı aktarıldı.

Yukatel Kayserispor maçında kırmızı kart gören Kasımpaşalı oyuncu Papy Djilobodji ile Arabam.com Konyaspor mücadelesinde kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Adana Demirsporlu David Akintola, 2'şer müsabakadan men cezasına çarptırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı mesajı
YSK Başkanı Yener, depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişi dron ve botlarla aranıyor
Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocuklar için "Geleceğe +1 Akademisi" açıldı
Bakan Kurum: Yarısı Bizden Kampanyası çerçevesinde küçük uydu kentler yapacağız

Benzer haberler

eSüper Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı Türk Telekom oldu

eSüper Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı Türk Telekom oldu

PFDK'den 6 Süper Lig kulübüne para cezası

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa maçı, 29 Nisan Cumartesi gününe alındı

Sivasspor ligdeki çıkışını sürdürdü

Sivasspor ligdeki çıkışını sürdürdü
Antalyaspor sahasında 5 hafta sonra kaybetti

Antalyaspor sahasında 5 hafta sonra kaybetti
Futbolda İtalyan, basketbolda İspanyol rüzgarı

Futbolda İtalyan, basketbolda İspanyol rüzgarı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet