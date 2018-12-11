PFDK'dan Ahmet Ağaoğlu'na ceza

İSTANBUL
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
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TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin Ahmet Ağaoğlu'na, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdiği belirtildi.
Kurulun Trabzonspor Kulübüne de 100 bin lira para cezası uyguladığı ifade edildi.
Açıklamada, PFDK'nin, Medipol Başakşehir futbolcusu Manuel da Costa ile Adana Demirspor'un oyuncusu Hamidou Traore'ye 3'er maç ceza verdiği kaydedildi. Ayrıca Da Costa'ya 13 bin, Traore'ye de 6 bin 500 lira para cezası uyguladığı aktarıldı.
Muhabir: Erkan Tiryaki