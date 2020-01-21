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Spor, Futbol

PFDK üç Süper Lig kulübüne para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'den üç kulübe para cezası verdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 21.01.2020
PFDK üç Süper Lig kulübüne para cezası verdi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarındaki ihlallerden dolayı PFDK'ye sevkedilen Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin lira, Demir Grup Sivasspor'a aynı gerekçeyle 12 bin lira ceza verildi. Siyah-beyazlılar ayrıca taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle ihtar cezası aldı. 

Açıklamada, Galatasaray'a ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 2 bin 500 lira ceza verildiği kaydedilirken, Fenerbahçe talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası aldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12 bin lira ceza aldığı açıklandı.

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