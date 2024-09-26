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Spor, Futbol

PFDK, Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.

Hilmi Sever  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
PFDK, Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe'yi 486 bin, Galatasaray'ı 433 bin 500, Beşiktaş, Göztepe ve Konyaspor'u 168'er bin, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı 40 bin 500'er lira para cezasına çarptırdı.

Kasımpaşa'nın Hırvat oyuncusu Josip Brekalo'ya ise rakibine yönelik ciddi faulü gerekçesiyle 2 müsabakadan men cezası verildi.

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