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Spor, Futbol

PFDK, Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.

Hilmi Sever  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
PFDK, Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle Trabzonspor'a 400 bin, Galatasaray'a 350 bin, Beşiktaş'a 112 bin ve Yılport Samsunspor'a 150 bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Kurul, Siltaş Yapı Pendiksporlu futbolcu Halil Akbunar'ın 2 maç men cezasını da onadı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan 600 bin, Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak 78 bin ve Yukatel Adana Demirspor idarecisi Metin Korkmaz da 58 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

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