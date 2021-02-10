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Spor, Futbol

PFDK Arda Turan'a 2 maç men cezası verdi

PFDK, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a 2 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 10.02.2021
PFDK Arda Turan'a 2 maç men cezası verdi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) bugün gerçekleştirilen olağanüstü toplantısında, Arda Turan'a 2 resmi müsabakadan men cezasının yanı sıra 13 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Arda Turan, Fenerbahçe derbisindeki hakareti gerekçesiyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edilmişti.

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