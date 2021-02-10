PFDK Arda Turan'a 2 maç men cezası verdi

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) bugün gerçekleştirilen olağanüstü toplantısında, Arda Turan'a 2 resmi müsabakadan men cezasının yanı sıra 13 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.
Arda Turan, Fenerbahçe derbisindeki hakareti gerekçesiyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.