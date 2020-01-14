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Spor, Futbol

Pemra Özgen Avustralya Açık'a veda etti

Milli tenisçi Pemra Özgen, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinin ilk turunda İspanyol Aliona Bolsova'ya 2-0 yenildi.

Hüseyin Burak Demirer   | 14.01.2020
Pemra Özgen Avustralya Açık'a veda etti

Ankara

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerindeki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, dünya 113 numarası İspanyol Aliona Bolsova ile klasmanın 205. basamağındaki Milli tenisçi Pemra Özgen karşılaştı.

Elemelerin 8 numaralı seribaşı Bolsova'nın 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendiği Pemra, turnuvaya veda etti.

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