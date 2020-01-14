Pemra Özgen Avustralya Açık'a veda etti

Ankara
Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerindeki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, dünya 113 numarası İspanyol Aliona Bolsova ile klasmanın 205. basamağındaki Milli tenisçi Pemra Özgen karşılaştı.
Elemelerin 8 numaralı seribaşı Bolsova'nın 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendiği Pemra, turnuvaya veda etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.