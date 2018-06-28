Örnek başkandan kulüplere kurtuluş reçetesi

Tüzüğüne "kulübün borçlarından yönetim sorumludur" maddesi ekleyerek diğer kulüplere örnek olan Etimesgut Belediyespor'un başkanı Kartal, "Bu madde yönetmelik şeklinde tüm kulüplere uygulanırsa Türk futbolu kurtulur." dedi.

ANKARA - Halil Ibrahim Avsar

Tüzüğüne "kulübün borçlarından yönetim sorumludur" maddesi ekleyerek bir ilki gerçekleştiren Etimesgut Belediyespor'un başkanı Hasan Kartal, "Bu madde yönetmelik şeklinde tüm kulüplere uygulanırsa Türk futbolu kurtulur." dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da da başkan vekilliği görevini yürüten Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüplerin geçmiş yönetimlerden kalan borçlardan dolayı yaşadığı sorunlara dikkati çekti.

Kulüplere örnek olmak adına TFF 2. Lig'de mücadele eden Etimesgut Belediyespor'un tüzüğünde değişikliğe gittiklerini hatırlatan Kartal, "Tüzüğümüze 'kulübün borçlarından yönetim sorumludur' maddesi ekledik. Buna göre başkan yüzde 60, yönetim kurulu üyeleri de yüzde 40 olmak kaydıyla kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu. Bu madde yönetmelik şeklinde tüm kulüplere uygulanırsa Türk futbolu kurtulur." ifadelerini kurtuldu.

Kartal, tüzük değişikliğiyle kulüplerin yönetim kurullarında kontrol mekanizmasının oluşacağını vurgulayarak, "Yöneticiler, başkana harcama yaparken bütçeleri aşmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunacak. Çünkü bütçenin aşılması durumunda kendilerinin de cebinden para çıkacak. Dolayısıyla harcamaları kontrol edecekler. Böyle olduğu zaman kulüplerde sıkıntı olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bakanlık yönetmelik üzerine çalışıyor"

Kartal, Gençlik ve Spor Bakanlığının 'kulübün borçlarından yönetim sorumludur" şeklinde bir yasal düzenleme üzerinde çalışma yürüttüğünü aktardı.

Bakan Osman Aşkın Bak ile konuyu görüştüğünü anlatan Kartal, "Sayın Bakanımız bu şekilde bir maddeyi yönetmeliğe koymak için çalıştıklarını söyledi. Bu maddeyi koymadıkları sürece bu iş gitmez. Birileri borç yapıyor geliyor, bir başkasının elinde patlıyor. Patladığı zaman ne oluyor? Kulüp, Süper Lig'den BAL'a kadar düşüyor." diye konuştu.

Kartal, kurdaki artışın da kulüplere ek bir yük getirdiğine işaret ederek, "Kulüplerin borçlarının artmasında bu da etkili oldu. Bunları da düşünmek lazım. Yayıncı kuruluşun verdiği bir bedel var. Bunda kur sabitlenmiş durumda. Ancak futbolcular da kur sabitlenmesi söz konusu değil. Bu dönem kulüplerde bir sıkıntı yaşanabilir. Borçlu kulüpler transfer yasağını nasıl kaldırıyor? Kulüpler bu işi nasıl çözüyor? Transfer yasağı genelde sporcu alacaklarından geliyor. Onlara da herhalde bir senelik bir çek veriyorlar. Bir sene gelince bir altı ay daha. Böyle böyle gidiyor." şeklinde görüş belirtti.

Kartal, borçların önemli bir kısmını yüksek transfer bedellerinin oluşturduğuna dikkati çekti. Transfer harcamalarının azalması için öncelikle altyapı sorununun çözülmesi gerektiğinin altını çizen Kartal, şöyle devam etti:

"Fahiş fiyatlarla futbolcular transfer ediliyor. Arada menajer bedelleri, yöneticilerin çevirdiği filmler de var. Yani her türlü işler birleştiğinde 10 lira oluyor 20 lira. Futbolcuya giden bedel en az ikiye katlanıyor. Kulübün kasasından çıkan paralar nereye gitmiş, bunların hepsini güzel bir şekilde incelediğin zaman görüyorsun. Spor kulüplerinin hastalığını doktor tespit etmiş ama tedavi yok. Tedavi edilme imkanı var mı? Var. İnşallah, bundan sonra bunu çözerler, yönetmeliği çıkarırlar ve Türk futbolunu kurtarırlar."

Çaykur Rizespor'un tüzüğüne de söz konusu maddeyi koyup koymayacaklarına ilişkin soru üzerine Kartal, "Şu anda zor. Süper Lig kulüplerinin tamamına bu maddeyi koymanız lazım. Çünkü bu maddeyi koyduğunuzda Çaykur Rizespor'u belli şekilde kısıtlarsınız. Bütçeni kısıtlayacaksın, her şeye dikkat edeceksin. Rakiplerin ise borçlanarak daha iyi sporcular alacak. Rekabette sıkıntı yaşanır. Ancak Çaykur Rizespor'un başkanı olsam, bu maddeyi koyarım. Bu maddeyi koyduğunuzda yöneticilerde de bir temizleme oluyor. Sadece hava yapmak için gelen yöneticiler kalmıyor. Herkes elini taşın altına koymuş oluyor." yanıtını verdi.

Çaykur Rizespor üst sıraları hedefliyor

Hasan Kartal, Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor'un mali tablosu ve hedeflerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Bütçeyi aşmayacak şekilde transfer çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Kartal, "Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Çaykur Rizespor'un bu şekilde yönetilmeye devam ettiği sürece ekonomik problem yaşayacağını zannetmiyorum." dedi.

"Çaykur Rizespor'da problem yok." diyen Kartal, şunları kaydetti:

"Har vurup harman savurmazsan, sporcunun parasını zamanında ödersen, sporcular arasında dengeyi oluşturursan sıkıntı yaşamazsın. Futbolcunun birine 2 milyon avro, diğerine 200 bin avro verirsen o takımı bir arada tutamazsın. İnşallah bu yönetim devam ederse Çaykur Rizespor'un üst sıralara oynayacağına eminim. İyi yönetilememiş kulüpler yukarılarda. Bu borçlar ödenmediği zaman ne olacak? Bu kulüpler mutlaka aşağıya gidecek. Çaykur Rizespor'un hedefi mutlaka yukarılara oynamak. En azından ilk 10'nun içinde olmalıyız. Hiç belli olmaz, sürpriz de yapabiliriz."

Gençlerbirliği'nden iki isim gündemde

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Kartal, Gençlerbirliği'nden kaleci Johannes Hopf ve savunma oyuncusu Siarhei Palitsevich'i istediklerini ifade etti.

Kartal, kırmızı-siyahlı ekiple bonservis bedeli konusunda anlaşamadıklarını ancak görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.