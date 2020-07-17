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Spor, Futbol

Ömer Bayram: 6 aydır maaş alamadığım haberleri asılsızdır

Galatasaraylı futbolcu Bayram, "6 aydır maaş alamadığım yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 17.07.2020
Ömer Bayram: 6 aydır maaş alamadığım haberleri asılsızdır

İstanbul

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, maaş alamadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Ömer Bayram, "Bazı medya organlarında 6 aydır maaş alamadığım yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü de konuya ilişkin "Futbolcumuz Ömer Bayram'a 9 Haziran 2020 tarihinde 400 bin TL ödeme yapılmış olup, oyuncumuzun vadesi dolup da ödenmeyen herhangi bir alacağı bulunmamaktadır." şeklinde açıklama yaptı.

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