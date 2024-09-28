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Spor, Futbol

Olympiakos, Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattı

Yunanistan ekibi Olympiakos, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı transfer etti.

Mutlu Demirtaştan  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Olympiakos, Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattı

Istanbul

Olympiakos Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Yusuf Yazıcı ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerine Trabzonspor'da başlayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha sonra Lille ve CSKA Moskova'da forma giydi.

Geçen sezon Lille formasıyla 42 maça çıkan Yusuf, 12 gol attı ve 4 asist yaptı.

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