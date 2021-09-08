Dolar
8.47
Euro
10.02
Altın
1,790.10
ETH/USDT
3,531.10
BTC/USDT
46,350.00
BIST 100
1,433.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Olcay Şahan emekliye ayrıldı

Milli futbolcu Olcay Şahan, yeşil sahalardan emekliye ayrıldığını duyurdu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 08.09.2021
Olcay Şahan emekliye ayrıldı

Ankara

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından futbolu bırakma kararı aldığını duyuran 34 yaşındaki Olcay Şahan, veda mesajında, "Bu satırları yazarken biraz hüzünlü, gururlu ve birçok başarıya ulaşmış bir sporcu olarak yazıyorum. Kariyerim boyunca yaşadığım mutlu anları, güzel hatıraları, şampiyonlukları, harika arkadaşlıkları, tecrübeleri asla unutmayacağım. Bugüne kadar benim her zaman yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi veda zamanı; çok sevdiğim, her şeyimi verdiğim futbol kariyerimi noktalıyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Olcay Şahan, futbol kariyerine Almanya'da başladı. Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach takımlarının altyapısında yetişen Olcay Şahan, profesyonel kariyerine adım attığı Duisburg ve Kaiserslautern takımlarındaki yükselen performansıyla dikkati çekti.

Olcay, kariyerindeki en büyük çıkışı ise 2012-2017 yılları arasında formasını giydiği Beşiktaş'ta yaşadı. Siyah-beyazlı ekipte 180 maçta 35 gole imza atan kanat oyuncusu, bu performansıyla A Milli Takım'ın kadrosuna seçildi. Milli formayla 29 maça çıkan Olcay, Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor, Denizlispor ve son olarak Yeni Malatyaspor takımlarında görev aldı.

Beşiktaş'tan Olcay Şahan'a teşekkür

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "2012-2017 yıllarında takımımızın formasını giymiş olan Olcay Şahan'ın aktif futbol yaşantısını noktaladığını öğrenmiş bulunmaktayız. Beşiktaş'ımızın 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında kazanmış olduğu Süper Lig şampiyonluklarında pay sahibi olan, milli formayla Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan, beyefendi kişiliğiyle futbolseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan Olcay Şahan'a, Türk futboluna ve kulübümüze vermiş olduğu değerli katkılar nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 23 bin 914 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca: Hatırlatma dozu koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Başkentte 12 yaş ve üstü çocukların Kovid-19 aşılaması devam ediyor
İsviçre'de kapalı alanlara giriş için 'Kovid-19 durum sertifikası' gösterilmesi zorunlu hale geldi

Benzer haberler

Olcay Şahan emekliye ayrıldı

Olcay Şahan emekliye ayrıldı

Beşiktaş Kulübünden taraftarına seyahat uyarısı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı başladı

Beşiktaş'ta 2021 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Beşiktaş'ta 2021 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Beşiktaş Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı
Beşiktaş İspanyol futbolcu Montero'yu yeniden kadrosuna kattı

Beşiktaş İspanyol futbolcu Montero'yu yeniden kadrosuna kattı