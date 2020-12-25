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Futbol, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Okan Buruk'un tercihi 'Mucize'nin Adı Ayda' oldu

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hilmi Sever   | 25.12.2020
Okan Buruk'un tercihi 'Mucize'nin Adı Ayda' oldu

İstanbul

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Buruk, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Okan Buruk, haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin Adı Ayda", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz Tutan Gölde Futbol" ve yaşam kategorisinde Juancho Torres'in "Kolombiya'da Okullarda Ev Yapımı Maskeler" isimli fotoğraflarını seçti.

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