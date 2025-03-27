Dolar
38.01
Euro
40.96
Altın
3,036.13
ETH/USDT
2,026.30
BTC/USDT
87,367.00
BIST 100
9,749.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Okan Buruk'un derbi karnesi

Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü yapılacak Beşiktaş-Galatasaray maçında teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 12. kez ligde derbiye çıkacak.

Can Öcal  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Okan Buruk'un derbi karnesi

İstanbul

Tüpraş Stadı'nda oynanacak önemli müsabaka öncesinde Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk'un derbi karnesi mercek altına alındı.

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde derbilerde başarılı bir performans ortaya koydu. 51 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray'ın başında olduğu süreçte Fenerbahçe ile Beşiktaş'a karşı çıktığı 11 lig maçında 7 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı performansı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle ligde Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağladı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a karşı oynadığı lig maçlarında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom", söz konusu müsabakalarda 8 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 gol yedi.

Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı performansı

Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla da dikkati çekti.

Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı ligde 6 müsabakaya çıkan tecrübeli teknik adam, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Buruk yönetimindeki Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandırırken sadece 2 golü kalesinde gördü.

Bu sezon ligdeki derbilerde 7 puan topladı

Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 3 derbide 7 puan topladı.

İlk olarak ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. 10. haftada da RAMS Park'ta Giovanni van Bronckhorst'un başında olduğu Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılılar, son olarak 25. haftada konuk ettikleri Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Ole Gunnar Solskjaer'e karşı 2 maça çıktı

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyeri boyunca Beşiktaş'ın Norveçli çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer'e karşı 2 müsabakada görev aldı.

Buruk, RAMS Başakşehir'in başındayken 2020-2021 sezonunda Solskjaer yönetimindeki İngiliz devi Manchester United ile UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda eşleşti. Buruk yönetimindeki RAMS Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibiyle sahasında yaptığı maçı 2-1 kazanırken, deplasmanda da 4-1 mağlup oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fahri trafik müfettişinin motosiklet sürücüsüne "fazla yolcu"dan yazdığı cezayı mahkeme iptal etti
Başakşehir'de sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Ramazan Bayramı'nda yola çıkacak elektrikli araç kullanıcılarına rota ve şarj planlaması tavsiyesi
Yönetmeliğe uygun güçlendirme çalışması binayı yeni yapılmış gibi sağlamlaştırıyor
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun arayüzü yenilendi

Benzer haberler

Süper Lig'de yarın Antalya derbisi heyecanı yaşanacak

Süper Lig'de yarın Antalya derbisi heyecanı yaşanacak

Gaziantep FK'nin gözü Avrupa'da

Okan Buruk'un derbi karnesi

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde 10 oyuncu "siftah" peşinde

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde 10 oyuncu "siftah" peşinde
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri yarın belli olacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri yarın belli olacak
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet