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Spor, Futbol

Okan Buruk'un derbi karnesi

Süper Lig'in 25. haftasında yarın yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 11. kez ligde derbiye çıkacak.

Can Öcal  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
Okan Buruk'un derbi karnesi

İstanbul

RAMS Park'ta oynanacak önemli müsabaka öncesinde Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk'un derbi karnesi mercek altına alındı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, şampiyon olduğu son 2 sezonda yaşadığı derbi galibiyetleriyle rakiplerine karşı büyük avantaj sağladı. Buruk, sarı-kırmızılı ekiple Fenerbahçe ile Beşiktaş'a karşı çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı performansı

Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla dikkati çekti.

Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı ligde 5 müsabakaya çıkan tecrübeli teknik adam, bu karşılaşmaların 3'ünü kazandı, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandırırken sadece 2 golü kalesinde gördü.

Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı performansı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle ligde Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağladı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a karşı oynadığı lig maçlarında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom", söz konusu müsabakalarda 8 kez rakibinin filelerini havalandırırken 6 gol yedi.


Portekizli teknik adamlara karşı puan kaybetmedi

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında olduğu süre boyunca derbilerde 3 farklı Portekizli teknik adamla karşılaştı.

İlk sezonunda Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe karşısında içerde ve dışarda 3-0'lık galibiyet yaşayan Okan Buruk, ikinci sezonunda da Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yendi.

Son olarak bu sezonun ilk yarısındaki maçta Jose Mourinho'nun başında olduğu Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla geçen Okan Buruk, derbilerde Portekizli teknik adamlara karşı büyük üstünlük sağladı.



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