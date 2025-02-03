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Spor, Futbol

Ogün Altıparmak, son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu, teknik direktör Ogün Altıparmak, son yolculuğuna uğurlandı.

Süha Gür  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Ogün Altıparmak, son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Beyza Cömert - AA

İstanbul

Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, genel sekreter Burak Kızılhan ve yöneticilerin yanı sıra, divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, eski başkan Aziz Yıldırım, eski yöneticilerden Mahmut Uslu ve İlhan Ekşioğlu, Beşiktaş Futbol A Takımı Kaptanı Mert Günok ile sevenleri katıldı.

Cenaze namazının ardından Altıparmak'ın naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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