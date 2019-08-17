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Spor, Futbol

Nzonzi, Galatasaray'ın 7. Fransız futbolcusu

İtalya'nın Roma ekibinden kiralanan Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımın 7. Fransız futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılılar, 1959 sezonundan bugüne kadar 45 ülkeden 159 yabancı oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Ercan Çakar   | 17.08.2019
Nzonzi, Galatasaray'ın 7. Fransız futbolcusu

İstanbul

Galatasaray'ın İtalyan ekibi Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı kadroya dahil edilen 7. Fransız futbolcu oldu.

Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 159 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 7 Fransız yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Fransız futbolcular Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis ve Cedric Carrasso'yu transfer etmişti.

159. yabancı futbolcu

Steven Nzonzi, Galatasaray'ın renklerine kattığı 159. yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı takım, bugüne kadar 5 kıta ve 45 ülkeden 159 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya ve Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda ve Yunanistan'dan oyuncu aldı.

En fazla yabancı Brezilya'dan

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 60 yılda 21 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 12 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 5 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ile İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı formayı terletti.

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