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Spor, Futbol

Nobre göz yaşlarıyla veda etti

Gençlerbirliği Kulübü, futbolu bırakan Mert Nobre için veda klibi hazırladı. Duygusal anlar yaşayan Nobre, göz yaşlarına hakim olamadı.

Halil İbrahim Avşar   | 20.05.2019
Nobre göz yaşlarıyla veda etti

Ankara

Gençlerbirliği Kulübü, futbolu bırakan Mert Nobre için veda klibi hazırladı.

Başkent temsilcisi, futbolculuk kariyerini Gençlerbirliği-Adana Demirspor maçıyla noktalayan 38 yaşındaki Nobre için "Golcünün Vedası" adıyla bir video yayımladı.

Röportaj sırasında duygusal anlar yaşayan Nobre, göz yaşlarına hakim olamadı.

"Bu röportaj zor." diyen Nobre, "Herkese çok teşekkür ederim. 20 sene bayağı uzun zaman. Fiziki olarak hiçbir problem yok ama bence (bırakmanın) tam zamanı. 20 senede 13 kupam var." ifadelerini kullandı.

20 yıllık futbol kariyerinin 15'ini Türkiye'de geçiren Nobre, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giydi.


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