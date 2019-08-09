Neustaedter'den veda mesajı

İstanbul
Dinamo Moskova ile bir yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe ailesi çok teşekkürler. Her zaman kalbimde olacaksınız. Güle güle." ifadelerini kullandı.
Çok teşekkürler my Fenerbahçe ailesi, you will always stay in my heart! Haydi, bye bye! Your abi 💙💛 pic.twitter.com/6NlCVRb5jL— Roman Neustädter (@romainnewton33) August 9, 2019
Neustaedter, 2016 yılında Alman ekibi Schalke 04'ten Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
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