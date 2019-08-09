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Spor, Futbol

Neustaedter'den veda mesajı

Fenerbahçe'den ayrılan Rus futbolcu Roman Neustaedter, sarı-lacivertli taraftarlara bir mesajla veda etti.

Yunus Kaymaz   | 09.08.2019
Neustaedter'den veda mesajı

İstanbul

Dinamo Moskova ile bir yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe ailesi çok teşekkürler. Her zaman kalbimde olacaksınız. Güle güle." ifadelerini kullandı.

Neustaedter, 2016 yılında Alman ekibi Schalke 04'ten Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.


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