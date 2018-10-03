Mustafa Denizli'nin Kasımpaşa'da hedefi Avrupa

Fotoğraf: AA/Muhammed Enes Yıldırım

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Mustafa Denizli, Kemerburgaz Tesisleri'nde lacivert-beyazlı kulübün sportif direktörü Nursal Bilgin'in de yer aldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa'ya geldiği için son derece heyecanlı olduğunu belirten Mustafa Denizli, "Bir ara vermiştik. Bundan sonra burada devam edeceğiz. Esasında benim Kasımpaşa ile buluşmam gecikmiş bir şey. Daha evvel sayın Turgay Ciner, birlikte çalışmamızı istemişti ama o zamanki şartlar buna el vermemişti. Ortam müsait değildi. O gün için her işte bir hayır vardır diyerek yolumuza devam etmiştik." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de zorlu rakiplerle karşılaşacaklarını aktaran Denizli, "Felsefemiz önce izleyenlerin ve içerde mücadele edenlerin memnun kalacağı 90 dakikalar yaşamak. Farklı bir takım ortaya çıkarmak en büyük dileğim. Bu ortamı yakalayacağız. Benim de takımımın da önünde önemli hedefler var. Sezon sonunda inşallah bu hedeflere varırız. Gelecek sezon ülkemizi Avrupa'da temsil etmek istiyoruz. Bu hangi klasmanda olur onu bilemiyoruz. İyi bir kadrom var. Onları destekleyen genç oyunculara da sahibiz. Zaman içinde birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Ümit ediyorum bu süre bize önemli avantajlar sağlar. Allah hepimizin yardımcısı olsun ve düşüncülerimizi gerçekleştirmek için bize fırsat tanısın." şeklinde görüş belirtti.

Futbol hayatının mücadele, heyecan ve yarış içinde geçtiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:

"Bazılarını kazandım, bazılarını da kaybettim. Her şeyi en üst düzeyde yaşadım. Bu yarışı Kasımpaşa'da devam ettirmek için buradayım. Hep birlikte şartların bizi nereye götüreceğine şahit olacağız. Son derece heyecanlıyım. Takımla çalışmaya başlayalı çok kısa süre oldu. Kısa zamanda neler yapabileceğimize bakacağız. Daha sonra da uzun vadeli çalışmalar başlatacağız. Burada sadece transferlerle oluşan değil kendi içinden yeşeren bir kadroyla yola devam etmek istiyoruz. Onları da yarışa sokmak istiyorum. Zamanla camianın içinden yetişen gençlere de mümkün olduğu kadar fırsat tanıyacağım."

Lacivert-beyazlı takımın başında ilk maçına 5 Ekim Cuma günü Göztepe karşısında çıkacağını hatırlatan Denizli, "İlk sınavımız benim için çok özel bir kulüp olan ve aynı zamanda şehrimin de takımı Göztepe ile. Göztepe çok değerli bir takım. Bir Göztepe maçı ile ara vermiştim. Tekrar Göztepe ile başlayacağız. Heyecan verici ve değerli rakip. Umarım, hem Kasımpaşa camiası hem de tüm futbolseverler güzel bir 90 dakikaya şahitlik ederler." diye konuştu.

"Güzel bir yarışma olacak"

Mustafa Denizli, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilk kez birbirlerine rakip olacaklarına ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Fatih Terim ile Şenol Güneş, çok değerli meslektaş ve arkadaşım. Yakın dostlarım. Maalesef daha önce aynı platformu paylaşamamıştık. Bu, arzu edilen bir biliktelikti. Şimdi bu fırsatı yakaladık. Güzel bir yarışma olacak. İkisi de ülkemiz için çok değerli. Kasımpaşa olarak bu büyük camiaların heyecanını yaşarsak mutlu olacağım. Bu yarışın hangi boyutta olacağını zaman net ortaya koyacaktır. Allah bizi birbirimizden ayırmasın. Hem dostluk hem de yarışma içinde."

"Futbolcuların hedefini büyütmek için çalışacağım"

Mustafa Denizli, Kasımpaşa'da futbolcuların hedeflerini büyütmek ve inançlarını güçlendirmek için çalışma yapacağını dile getirdi.

Ligde yaklaşık 5'te 1'lik bölümün geride kaldığını aktaran Denizli, "Liderin 3 puan gerisindeyiz. Bazı rakiplerin de önündeyiz. Hedefimiz önce Avrupa. Eğer hedefe varmak isteyen bir düşünceye sahipseniz ve çevrenizde buna inanan bir kadronuz varsa bunu mutlaka gerçekleştirirsiniz. Bu yarışları çok fazla yaşamış biriyim. Bu tecrübeyle, futbolcuların hedeflerini büyütmek ve inançlarını güçlendirmek için çalışma yapacağım. Bu çalışmalar bizim için son derece önemli olacak. Ligde geçen sezon çok çekişmeli ve heyecanlıydı. Geçen sezon bu haftalarda Avrupa'da en fazla gol Süper Lig'de atılmıştı. Bu sezon ise daha farklı bir görüntü var. Kasımpaşa olarak kazanacağımız başarılar kadar oynayacağımız futbol da önemli olacaktır. Çabamız da bunun için." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli teknik adam, teknik ekibinde kimlerin yer alacağına ilişkin soruya ise şöyle cevap verdi:

"Süreç çok kısa. Bazıları belirlendi. Kendi ekibimin dışında camianın içinden gelen değerli arkadaşlar var. Onlarla uzun bir toplantı yaptım. Bu süreçte en büyük yardımcım onlar olacak. Gerekirse daha önce çalıştığım arkadaşlardan ekibime alabileceğim isimler de olur. Teknik direktörlük hayatımda bana yardımcılık yapan antrenörlerin birçoğu şu an başka takımlarda hoca. Bu da bana ayrı bir keyif veriyor. Teknik ekip, gelecek hafta net olarak ortaya çıkar."

Kasımpaşa Kulübünün mükemmel bir tesise sahip olduğunun da altını çizen Mustafa Denizli, "Buradaki tablo olağanüstü. Beni çok mutlu eden bir görüntü. Kendimi bu konuda şanslı hissediyorum. Başta Turgay Ciner olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tam bir spor ortamı burası. Tesislerde sizleri de aramızda görmekten mutlu olacağız. Her hafta antrenmanları basın mensuplarına açacağız." diye görüş belirtti.

Lacivert-beyazlı kulübün sportif direktörü Nursal Bilgin ise Mustafa Denizli ile çalışacakları için heyecanlı olduklarını belirtti.

Geçmiş sezonlarda hak ettikleri başarıyı artık yakalayacaklarına inandıklarını anlatan Bilgin, "İsteğimizi kırmayarak teknik direktörlük teklifimizi kabul ettiği için Mustafa Denizli'ye çok teşekkür ediyorum. Hepimiz çok heyecanlıyız. Hocamızı anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz ve biliyorsunuz." şeklinde konuştu.

Muhabir: Emre Doğan