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Spor, Futbol

Muhammet Demir Gazişehir Gaziantep'te

Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Muhammet Demir ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldı.

Mehmet Akif Parlak   | 03.09.2019
Muhammet Demir Gazişehir Gaziantep'te

Gaziantep

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Muhammet Demir’i kiralık olarak kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Muhammet Demir ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldı

Daha önceki yıllarda 5 sezon Gaziantepspor forması giyen forvet oyuncusuyla ilgili kariyer bilgileri paylaşılan açıklamada, Muhammet Demir'e başarılar dilendi.

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