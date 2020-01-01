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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü'nün vazgeçilmezleri Korcan ve Pazdan

MKE Ankaragücü'nün vazgeçilmezleri, kaleci Korcan Çelikay ve Polonyalı savunma oyuncusu Michal Pazdan oldu.

Halil İbrahim Avşar   | 01.01.2020
MKE Ankaragücü'nün vazgeçilmezleri Korcan ve Pazdan

Ankara

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde ilk yarının vazgeçilmezleri, kaleci Korcan Çelikay ve Polonyalı savunma oyuncusu Michal Pazdan oldu.

Başkent ekibi, 2019-2020 sezonunun ilk devresinde transfer yasağı nedeniyle sınırlı bir kadroyla mücadele etti.

Sarı-lacivertli takımda kaleci Korcan ve 32 yaşındaki tecrübeli stoper Pazdan, tüm maçlarda 90'ar dakika forma giydi. Bu iki futbolcuyu, 1428 dakika sahada kalan İlhan Parlak takip etti.

MKE Ankaragücü'nde Stelios Kitsiou (1426 dakika), Dever Orgill (1422 dakika), Ante Kulusic (1306 dakika), Tiago Pinto (1300 dakika), Sedat Ağçay (1057 dakika) ve Wilfred Moke (1056 dakika) de en fazla görev yapan futbolcular arasında yer aldı.

15 gol attı, 34 gol yedi

Başkent temsilcisi, sezonun ilk yarısında 15 gol atarken, kalesinde 34 gol gördü.

MKE Ankaragücü'nün en golcü ismi, fileleri 5 kez havalandıran İlhan Parlak oldu. Üç golde kalan Jamaikalı futbolcu Orgill ise ilk devre beklentileri karşılayamadı.

Sarı-lacivertlilerde skora Kitsiou ve Oscar Scarione ikişer, Aydın Karabulut ile Hector Canteros da birer golle katkı sağladı.

Öte yandan, MKE Ankaragücü adına bir golü ise Gençlerbirliği oyuncusu Daniel Candeias kendi filelerine gönderdi.

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