Dolar
33.60
Euro
37.02
Altın
2,447.48
ETH/USDT
2,657.90
BTC/USDT
59,038.00
BIST 100
9,830.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

MKE Ankaragücü'nde Renaldo Cephas antrenmana çıktı

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas, antrenmana çıktı.

Erkan Tiryaki  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
MKE Ankaragücü'nde Renaldo Cephas antrenmana çıktı Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA

Ankara

MKE Ankaragücü, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde ligin 2. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını basına açık idmanla devam etti.

Sarı-lacivertli ekibih son 3 antrenmanına izinsiz katılmayan ve Şanlıurfaspor maçında stada gelmeyen Renaldo Cephas, bugünkü çalışmaya katıldı. Cihat Arslan'ın antrenman çıkmasına izin verdiği Cephas takımdan ayrı koştu.

Başkent ekibinde hafif sakaltığını bulunan Tolga Ciğerci, tedbir amaçlı antrenmana çıkmadı.

MKE Ankaragücü, yarın yapacağı çalışmanın ardından Erzurum'a gidecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da cezaevi firarisi yüzerek adaya geçmeye çalışırken yakalandı
Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı yapıldı
TCG Kınalıada korvetinden "deniz haydutluğu" ile mücadeleye destek
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake: (Gazze'de ateşkes) Özellikle Türkiye'nin rolünü memnuniyetle karşılıyoruz
"Gürz-7" operasyonunda kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis maçına hazır

RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis maçına hazır

MKE Ankaragücü'nde Renaldo Cephas antrenmana çıktı

Cher Ndour'un hedefi Beşiktaş'ta şampiyonluk

İstanbulspor'un yeni isim sponsoru Uğur Okulları oldu

İstanbulspor'un yeni isim sponsoru Uğur Okulları oldu
Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye göre başarının anahtarı saha içine odaklanmak

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye göre başarının anahtarı saha içine odaklanmak
Yarım asra yakın süredir genç yetenekleri futbola kazandırıyor

Yarım asra yakın süredir genç yetenekleri futbola kazandırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet