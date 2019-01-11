MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan'a görev

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu, eski teknik direktörlerden Mustafa Kaplan'ı göreve getirdi.

anasayfa > spor, futbol 11.01.2019

MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan'a görev
Fotoğraf: AA/Ahmet Bolat

ANKARA

MKE Ankaragücü Kulübü başkanı Mehmet Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirterek, "Mustafa Kaplan, futbolcu izleme ekibinin de başında olacak. Takımda da yönetimsel anlamda bize yardımcı olacak." dedi.

Mustafa Kaplan'a sportif direktörlük görevi vermediklerini açıklayan Yiğiner, "Kendisi daha çok futbolcu izleyecek. Takımda koordinasyonu sağlayacak. Sezon sonuna kadar anlaştık. Sezon bitince tekrar gözden geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ömer Hakan Kibar

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