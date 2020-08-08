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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile anlaştı

MKE Ankaragücü yönetimi, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevi için Fuat Çapa ile anlaşmaya vardı.

Fatih Gazioğlu   | 08.08.2020
MKE Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile anlaştı

Ankara

MKE Ankaragücü basın sözcüsü İsmail Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Fuat Çapa ile 1+1 yıllık anlaştıklarını söyledi. 

Fuat Çapa'nın Ankara'da olduğunu aktaran Atasoy, "Bugün resmi imza atılacak. İmza törenimiz ise haftaya yapılacak." ifadelerini kullandı.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın başında yer alan teknik direktör Fuat Çapa, daha önce Eskişehirspor, Boluspor, Fraport TAV Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

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