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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 14 maç aradan sonra kazandı

Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda yenen MKE Ankaragücü 3 puanın sahibi oldu.

Volkan Kaşık   | 07.02.2020
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 14 maç aradan sonra kazandı

Malatya

Süper Lig'in 21. hafta açılış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

5. dakikada Chebake'nin hatalı pasında topla buluşan Orgill'in ceza sahasında vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Rodrigues'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top, savunmaya çarparak kornere çıktı.

43. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının hatasında topla buluşan Kjartansson'un sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Ricardo meşin yuvarlağı ayaklarıyla müdahale ederek kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

63. dakikada Sakıb Aytaç'ın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunu, kaleci Ricardo meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada konuk ekip öne geçti. Rodrigues'in verdiği pasla ceza sahası önünde topla buluşan Orgill'in yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin sağından ağlarla buluştu: 0-1.

79. dakikada Bifouma'nın ceza sahası dışından sert vuruşu sonrası üst direkten dönen top, Chebake'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sağdan yaptığı ortada Umut Bulut, topu ceza sahasında bulunan Donald ile buluşturdu. Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

87. dakikada Atila Turan'ın soldan pası sonrası Rodrigues'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert vuruşunda, üst direğe çarpan top auta gitti.

Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Galibiyet hasretine son verdi.

Transfer yasağını kaldırarak kadrosunu büyük ölçüde yenileyen MKE Ankaragücü, bu sonuçla galibiyet hasretine son verdi. Ligde 14 maçlık kazanamama serisini sonlandıran sarı-lacivertli ekip, puanını 17’ye yükseltti. 

Başkent ekibinde başkan Fatih Mert ile geçen hafta takımın başına geçen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Son galibiyetini başkent derbisinde elde etmişti

MKE Ankaragücü, bundan önceki son galibiyetini 29 Eylül 2019'da oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne karşı elde etmişti. Ligin 6. haftasında MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği’ni 2-1 yenmişti.

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından oynadığı 14 maçta 8 mağlubiyet ve 6 beraberlik almıştı.

Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor’a yenilen MKE Ankaragücü; Beşiktaş, Galatasaray, Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kalmıştı.

Orgill, gol suskunluğunu bozdu

Başkent temsilcisinin Jamaikalı golcüsü Orgill, uzun bir aradan sonra fileleri havalandırdı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında takımına üç puanı getiren golü atan Orgill, bu sezon dördüncü kez fileleri havalandırdı.

Orgill, son olarak 7. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında gol sevinci yaşamıştı.

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