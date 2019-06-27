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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü sezonu 8 Temmuz'da açacak

Başkent ekibi MKE Ankaragücü yeni sezona Ankara ve Erzurum'da hazırlanacak.

Ömer Hakan Kibar   | 27.06.2019
MKE Ankaragücü sezonu 8 Temmuz'da açacak

Ankara

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon çalışmaları için 8 Temmuz Pazartesi günü Ankara'da toplanacak.

Hazırlıklarını 11 gün Beştepe Tesisleri'nde sürdürece başkent ekibi, 19 Temmuz Cuma günü ikinci dönem kamp çalışmaları için Erzurum'a gidecek.

Kulübün transfer yasağı sürerken, yönetim kurulu son yaptığı toplantıda temmuz ayı içerisinde olağanüstü kongreye gidilmesi kararı almıştı.


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